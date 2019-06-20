Ажиотаж вокруг загранпаспортов: с 1 июля получить документ станет дороже

Александр собирается оформлять загранпаспорт. Говорит, что узнав о повышении стоимости документа, решил ускорить его получение. К тому же, говорит, это было необходимо.

Александр, получает загранпаспорт

Ну, можна сказати і так, але у мене в цьому місяці спливає термін старого паспорту. Так що мені так чи інакше потрібно було його міняти

Александр рассказывает, что записался в очередь через интернет. Так удобнее, а лишнее время не тратится на ожидание.

А вот Кириллу регистрироваться в очереди помогал консультант через терминал. Парень уверен, что так надежнее.

Кирилл

Пришел 5-го числа, и вот мне назначили. Я стал в электронную очередь, мне назначили дату – 20-е, вот и прибыл. Ожидаю, пока подойдёт очередь

В Государственной миграционной службе поясняют, что количество желающих получить загранпаспорта увеличилось из-за сезона летних отпусков. Также объясняют это изменениями в стоимости оформления документов. Ведь правительство приняло новую стоимость административных услуг.

Ирина Редько, начальник отдела оформления документов №1 ГУДМС в Харьк.обл.

Відповідно до внесених змін, нові суми адміністративного складатимуть: при оформленні паспорта до 20-ти робочих днів - 682 гривні, це 352 гривні - вартість адмінпослуги, та 330 гривень - вартість бланку. При оформленні закордонного паспорту до 7 і 3-х робочих днів - 1034 гривні

В Государственной миграционной службе дополняют: спрос на получение биометрических документов вырос на 10-15 процентов. Из-за этого в некоторых территориальных подразделениях Харьковщины получить документы почти невозможно. Поэтому советуют обращаться туда, где активность остается ниже. Сегодня это Новобаварский, Индустриальный и Немышлянский подразделения. Напоминают, что оформить загранпаспорт можно из любой точки Украины, в отличие от ID-карты.

Елена Вапняр, нач. отдела паспортизации, регистрации, эмиграции ГУДМС в Харьк.обл.

Документи для оформлення паспорту у вигляді ID-картки подаються за місцем реєстрації, коли особа оформляє його вперше, або засобами реєстра. Если уже, коли громадянин оформив ID-картку, то в подальшому він може звертатися до любого територіального підрозділу або органи на території України независімо від його реєстрації

Оформление ID-карты также станет дороже. Так, за документ в стандартном 20-дневном порядке придется выложить 345 гривен, за срочный вариант - 471 гривну. После готовности ID-карты или загранпаспорта гражданин должен прийти в соответствующий территориальный отдел.

Після того, коли паспорт прибув до нашого підрозділу, ми намагаємося відправити або смс-повідомлення, або громадянин може відстежити готовність свого документа на сайті державної міграційної служби, вони звертаються безпосередньо до нас. Громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, і на основі цього документа ми видаємо біометричний паспорт

В Государственной миграционной службе добавляют, что оформить документы пока могут успеть все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться в очередь или на официальном сайте учреждения, в территориальном подразделении или на базе территориального подразделения с помощью консультанта и подать заявку в тот же день.

Агентство Телевидения Новости