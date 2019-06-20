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Из аэропорта, вокзала и станции метро в Харькове эвакуируют людей
Полицейские Харькова проверяют информацию о заминировании еще 4 объектов, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Сообщение о заминировании аэропорта, железнодорожного вокзала, одной из станций метрополитена и заведения на улице Благовещенской поступило в полицию 20 июня.
Следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления выехали по адресам. Проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.
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