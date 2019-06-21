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Ученые заметили образование у молодых людей загадочных костных отростков в основании черепа

Ученые заметили образование у молодых людей загадочных костных отростков в основании черепа

Австралийские ученые заявили о том, что в последнее время у молодых людей все чаще появляются костные отростки в основании черепа.

Несмотря на то, что точно назвать причину их появления исследователи не могут, они думают, что загадочные структуры могут быть связаны с использованием современных гаджетов, сообщает Science Alert.

В ходе исследования ученые изучили 1200 рентгеновских снимков взрослых австралийцев. Оказалось, что у 41% людей в возрасте от 18 до 30 лет встречались подобные отростки. Размеры образований могут составлять от 10 до 30 миллиметров.

Один из авторов исследования, доктор Дэвид Шахар, заявил о том, что случаи обнаружения подобных отростков участились в последние 10 лет. Выросты образуются на наружном затылочном бугре, к которому прикрепляются некоторые шейные связки и мышцы. Отростки, называемые энтезофитами, появляются из-за продолжительного мышечного напряжения.

Однозначного ответа на то, почему подобные наросты появляются, у ученых нет. Вместе с тем, они предполагают, что это связано с использованием современных гаджетов и плохой осанкой. Появление образований может быть ответом организма человека на уникальные вызовы современной жизни.

Исследователи также подчеркивают, что сами по себе образования не несут вред, вместе с тем, они могут быть симптомами более обширной проблемы. Неправильная осанка может создавать дополнительную нагрузку на определенные суставы и мышцы, что увеличивает шансы на получение травмы и проблемы с костно-мышечной системой в будущем.

Источник: hvylya.net

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