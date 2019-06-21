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В Первомайском районе горел частный дом: обнаружено тело владельца

В Первомайском районе горел частный дом: обнаружено тело владельца

20 июня в 20:09 поступило сообщение о пожаре в селе Задорожное Первомайского района. Там горел частный полузаброшенный одноэтажный жилой дом по улице Мира, 19.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

Горение происходило в двух комнатах и коридоре, а также огонь вырвался на кровлю дома. Общая площадь пожара составляла около 60 кв.метров.

В ходе ликвидации пожара на кровати спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1968 года рождения. По словам соседей, он в последнее время проживал одиноко, злоупотреблял спиртным и курил, не выходя из дома.

В 21:20 пожар был локализован и в 23:26 окончательно ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.

Агентство Телевидения Новости

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