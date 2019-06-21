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Предприятие задолжало городу 650 тысяч за аренду земли
Прокуратура обратилась в хозяйственный суд с иском о взыскании с частного предприятия 650 тысяч гривен долга за аренду земли.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, участок площадью 0,38 га в Холодногорском районе с 2010 года арендует частная фирма. Там расположены столярный цех и складские помещения.
С декабря 2016 года арендатор перестал платить деньги за пользование землей, при этом хозяйственную деятельность предприятия не прекратило.
Для задолженности средств в городской бюджет прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.
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