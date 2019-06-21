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В одной из харьковских школ открыли мемориальную доску воину АТО

В одной из харьковских школ открыли мемориальную доску воину АТО

Мемориальную доску Артуру Силко, погибшему в ходе военных действий на Востоке Украины, установили 20 июня на фасаде школы №158.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета. 

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, народный депутат Украины Александр Грановский, военнослужащие и ветераны АТО, а также мать погибшего воина Инга Тавровская-Силко.

Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске и почтили память героя минутой молчания. 

Отметим, Артур Силко родился 24 мая 1988 в Харькове. В 2003 году окончил школу №158. В 2014 году он отправился в зону АТО, где принимал участие в боях под Славянском и Краматорском. 6 октября того же года погиб, прикрывая боевых товарищей. В честь погибшего воина на городской Аллее Боевой Славы установлена памятная стела, а также ему посвящен документальный фильм «Герои не умирают».

Награжден памятным знаком за освобождение Краматорска (2014 год), знаком «За образцовую службу» за оборону аэродрома (2014 год), а также орденом «За мужество» III степени (2015 год, посмертно).

Агентство Телевидения Новости

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