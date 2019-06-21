На Мемориале Славы прошел выпуск офицеров Национальной академии Нацгвардии

21 июня прошел выпуск офицеров Национальной академии Национальной гвардии Украины на Мемориале Славы. В этом году из Национальной академии Нацгвардии Украины выпускаются 259 лейтенантов и среди них 22 девушки.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Так, академия впервые выпускает в подразделения Национальной гвардии 12 офицеров-психологов и 26 офицеров-юрисконсультов. Наряду с лейтенантами заканчивают обучение офицеры-магистры, получившие оперативно-тактический уровень подготовки - 108 человек.

Отметим, что 66 выпускников получают дипломы с отличием. Среди выпускников 32 военнослужащих - участники антитеррористической операции.

С выпуском офицеров поздравил Министр обороны Украины Степан Полторак.

«Имею честь сегодня быть с вами, в день, когда вы достигли первого успеха в своей жизни. Поздравляю вас с тем, что сегодня вы стали офицерами. Вы определились с тем, что главным в вашей жизни является защита страны, родных и близких. Многие из вас, несмотря на ваши молодые годы, успели ощутить запах пороха, многие из вас, рискуя своей жизнью и здоровьем, защищали нашу страну. Я уверен, что в стенах академии вы получили хорошие знания и практические навыки, и будете с честью и достоинством выполнять задачи», - сказал он.

Агентство Телевидения Новости