Три года за решеткой: суд вынес приговор по делу няни, которая избивала ребенка с ДЦП

Дзержинский районный суд Харькова признал 48-летнюю Светлану Савченко виновной в истязании ребенка с инвалидностью (ч. 1 ст. 127 УК Украины). Приговор суда - 3 года лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Адвокат Савченко сообщил журналистам, что приговор он будет обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, началось все в марте 2018 года, тогда в правоохранительные органы обратилась мама девочки. Она пожаловалась, что няня воспитывает ее ребенка побоями, как доказательство - предоставила видеозапись. Женщина рассказала, что установила в квартире видеорегистратор, после того как стала замечать на теле дочери синяки и многочисленные ссадины. В ходе досудебного расследования следователям удалось собрать достаточно доказательств для того, чтобы переквалифицировать уголовное производство в «пытки». Судебное разбирательство длилось больше года. На прошлой неделе на судебных дебатах прокуратура просила суд признать Савченко Светлану виновной и назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то время как адвокат Савченко Сергей Строгов, просил оправдательного приговора.

Агентство Телевидения Новости