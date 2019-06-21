Выпускники ХНУВС имени Кожедуба получили дипломы

На площади Свободы дипломы о завершении обучения получили выпускники Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, дипломы о завершении обучения получили почти 400 выпускников, 6 из них - диплом с золотой медалью, а почти 30 - дипломы с отличием.

В строю также - почти 40 лейтенантов, родители которых принимали участие в боевых действиях в Афганистане, Ираке, на востоке страны во время АТО и ООС. 48 выпускников университета имеют личный боевой опыт во время участия в антитеррористической операции. Трое из них награждены государственными наградами - орденом «За мужество» III степени.

Поздравил офицеров с успешным завершением обучения Министр обороны Украины Степан Полторак.

«Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба - самое мощное военное учебное заведение Украины. Дипломы сегодня получили 394 офицера. Я благодарю каждого из вас за то, что вы определились с приоритетом в своей жизни, спасибо преподавателям и родителям наших выпускников за то, что воспитали патриотичных мотивированных людей. Перед нами стоит трудная задача. Ведь Вооруженные Силы Украины являются главным гарантом территориальной целостности Украины. Очень приятно, что Воздушные Силы ВСУ реформируются и получают новую технику и вооружение. Есть мощные возможности относительно полной модернизации самолетов, разработок ракет», - обратился к собравшимся Полторак.

Кроме того, выпускники и преподаватели университета получили награды Министерства обороны Украины и облгосадминистрации.

Агентство Телевидения Новости