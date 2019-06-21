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Протесты в Тбилиси: 240 пострадавших, некоторые - в тяжелом состоянии

Протесты в Тбилиси: 240 пострадавших, некоторые - в тяжелом состоянии

В Тбилиси в результате массовых протестов против грузинских чиновников пострадало 240 человек, из которых 80 – полицейские.

Об этом сообщил председатель центральной неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Грузии Автандил Талаквадзе.

Почти половина пострадавших остается в больницах до этого времени. Самые распространенные травмы – это травмы глаз, ушибы и вывихи. По данным замглавы Минздрава Грузии Заза Бохуа один из пострадавших сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, еще двоих оперируют.

В четверг 20 июня протестующие пытались штурмовать парламент, и только на рассвете следующего дня спецназу удалось разогнали людей с помощью слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль.

Напомним, протесты в Тбилиси начались после того, как в парламенте Грузии выступил российский депутат Сергей Гаврилов. Он открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия. В тот момент Гаврилов сидел в кресле спикера парламента и говорил на русском языке. Его выступление прервали оппозиционные дептаты, которые потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент.

После срыва заседания российские депутаты переместились в отель в центре Тбилиси, возле которого и началась акция протеста. Когда Гаврилов и другие делегаты выходили из отеля, активисты облили их водой. Отмечается, что российские депутаты выехали из отеля под охраной, они уже покинули Грузию.

Грузинские СМИ распространили информацию о том, что Гаврилов принимал участие в боевых действиях против Грузии на стороне Абхазии. Сам депутат эту информацию отрицает.

Протестующие требуют отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахар и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Лидер оппозиционной партии Георгий Вашадзе назвал действия правительства "незаконным актом, направленным против народа" и анонсировал встречу с общественностью 21 июня в 19:00, чтобы решить, как действовать дальше.

Агентство Телевидения Новости

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