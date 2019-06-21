Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:31
Просмотров: 48

Харьковчан приглашают принять участие в забеге в честь Дня беженцев

Харьковчан приглашают принять участие в забеге в честь Дня беженцев

Как сообщили в пресс-службе горсовета, марафон, посвященный Всемирному дню беженцев, пройдет 22 июня на велотрассе вдоль Белгородского шоссе возле Мемориала Славы.

Марафон будет проходить в рамках всемирной кампании «Два миллиарда километров в безопасности». 

По словам организаторов, цель акции - проявить свою гражданскую позицию и продемонстрировать человечность и всестороннюю поддержку беженцам и внутренне перемещенным лицам.

В рамках мероприятия состоится забег на две дистанции: 5 и 10 км.  К участию в марафоне приглашаются все желающие, независимо от возраста. Также к мероприятию можно присоединиться в качестве волонтеров.

Победители соревнований получат призы. 

Начало забега - в 9:00. Старт - возле Мемориала Славы.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 