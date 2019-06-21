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Президент внес в ВР законопроект об ответственности за "кнопкодавство"

Президент внес в ВР законопроект об ответственности за кнопкодавство

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины.

Соответствующий законопроект № 10394 зарегистрирован 21 июня.

Профильным комитетом определен Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия.

Сейчас текст документа на сайте парламента отсутствует.

Отметим, этот законопроект у Зеленского анонсировали еще в конце мая. Президент также планировал ввести ответственность за прогулы депутатами заседаний Рады.

 

Агентство Телевидения Новости

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