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Объекты ЖКХ готовы к отопительному сезону на 30% - ХОГА

Объекты ЖКХ готовы к отопительному сезону на 30% - ХОГА

Подготовку к зиме обсудили во время всеукраинского селекторного совещания под председательством Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в совещании, которое прошло 21 июня, принял участие вице-губернатор Вадим Даниелян.

По его словам, в соответствии с утвержденным графиком необходимо провести 9 заседаний штаба, на которых будет рассмотрено состояние подготовки в 27 районах, шести городах областного значения и в Харькове. По состоянию на сегодня уже проведено три таких заседания.

Согласно последним данным в социальной сфере подготовлено 560 из 2515 учреждений – это 22,3%. Жилой фонд готов к осенне-зимнему периоду на 30,7%, тепловое хозяйство - на 29,8 %, а водопроводно-канализационное - на 30,6%.

Также продолжается подготовка дорожно-мостового хозяйства. Проведены капитальные и текущие ремонты улиц и дорог в населенных пунктах общей площадью около 369 тысяч кв.метров. Специализированная техника готова на 31,3% и на 30% заготовлены посыпочные материалы и реагенты.

 

Агентство Телевидения Новости

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