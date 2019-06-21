В одном из районов области обнаружена вспышка африканской чумы

В селе Котелевка Краснокутского района области, в одном из частных домов, свиньи заболели африканской чумой.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Так, 20 июня проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по установлению карантина по АЧС и утверждении плана ликвидации вспышки.

Отметим, карантинная зона защиты установлена в радиусе 3 км с центром в пострадавшем частном доме. В зону наблюдения вошли села Степное, Пархомовка, Любовка, Колонтаев, Слободка и Рябоконево.

Агентство Телевидения Новости