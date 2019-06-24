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Как будет выглядеть звездолёт Илона Маска

Как будет выглядеть звездолёт Илона Маска

В этом году проект Илона Маска SpaceX ожидает новая глава. В феврале должен состояться первый тестовый полёт корабля Crew Dragon к МКС. Пока без людей на борту. Но если все пройдет удачно, то американские астронавты скоро смогут добираться на МКС из дома. Но Илон Маск не удержался и раскрыл еще одну подробность. Речь идет о прототип звездолёта Starship и изображение того, что вдохновляло при его создании. Космический аппарат может заполучить сверкающий металлом корпус и внушительный размер. 

Как будет выглядеть звездолёт Илона Маска Тестовый вариант Starship собирают на территории строящегося космодрома SpaceX в Бока Чика. Шириной более 9 метров в поперечнике постройка является лишьчастью той самой Big Falcon Rocket – это верхняя ступень корабля. Экспериментальная ракета будет без иллюминаторов, а испытать её могут уже весной, как обещает производитель  Как будет выглядеть звездолёт Илона Маска Как будет выглядеть звездолёт Илона Маска Как будет выглядеть звездолёт Илона Маска Как будет выглядеть звездолёт Илона Маска Как будет выглядеть звездолёт Илона Маска

Источник: rusjev.net

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