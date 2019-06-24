Как будет выглядеть звездолёт Илона Маска

В этом году проект Илона Маска SpaceX ожидает новая глава. В феврале должен состояться первый тестовый полёт корабля Crew Dragon к МКС. Пока без людей на борту. Но если все пройдет удачно, то американские астронавты скоро смогут добираться на МКС из дома. Но Илон Маск не удержался и раскрыл еще одну подробность. Речь идет о прототип звездолёта Starship и изображение того, что вдохновляло при его создании. Космический аппарат может заполучить сверкающий металлом корпус и внушительный размер.



Тестовый вариант Starship собирают на территории строящегося космодрома SpaceX в Бока Чика. Шириной более 9 метров в поперечнике постройка является лишьчастью той самой Big Falcon Rocket – это верхняя ступень корабля. Экспериментальная ракета будет без иллюминаторов, а испытать её могут уже весной, как обещает производитель

Источник: rusjev.net

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