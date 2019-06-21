Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:15
Просмотров: 4

Подозреваемому в убийстве школьницы Дарьи Лукьяненко избрали меру пресечения

Подозреваемому в убийстве школьницы Дарьи Лукьяненко избрали меру пресечения

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения 22-летнему Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. 

Отмечается, что его отправили в следственный изолятор без возможности выхода на свободу под залог.

Как сообщается, подозреваемый полностью признал свою вину и согласился с назначенной ему мерой пресечения. На вопрос, почему он убил Дашу, ответил, что "не знает".

В ближайшее время Николая Тарасова направят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая должна установить, мог ли он в момент совершения преступления осознавать свои действия и отвечать за поступки.

Напомним, 13 июня 11-летняя Дарья Лукьяненко пошла в танцевальный кружок и не вернулась. К поискам ребенка привлекли правоохранителей, спасателей и авиацию.

Вчера в с. Ивановка Одесской области на территории одного из домовладений правоохранители обнаружили тело девочки в выгребной яме. Во двор, где нашли тело девочки, поисковая группа заходила в первый же день: ее привели служебные собаки. Однако тогда поисковики не уделили этому месту должного внимания.

Позже появились подробности смерти ребенка: девочку сначала душили, потом раздели и выбросили тело в выгребную яму. Уголовное производство по убийству Дарьи открыли по четырем статьям - "Похищение несовершеннолетнего ребенка", "Покушение на изнасилование малолетнего ребенка",  "Умышленное убийство малолетнего ребенка, которое сочеталось с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой страсти неестественным способом" и "Надругательство над телом человека"

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 