Телефонные террористы поставили новый рекорд – 232 ложных минирования за день

В Харькове поставили рекорд по количеству заминирований - за один день под прицел телефонных террористов попали 232 различных объекта. Впервые с начала минирований злоумышленники нанесли удар по детям, сообщив о заминировании всех детских садов города, в том числе и этого, на улице Екатерининской.

Однако здесь, по словам родителей, никого не эвакуировали, а их самих даже не предупредили - хотя правоохранители сад все же осмотрели.

Светлана Звягинцева, мать

Про минирование в нашем садике я не слышала, то есть ничего такого не было, то есть я ребенка забирала, все было спокойно. То есть никакой тревоги, никакой паники не было… Ну, говорили, что ходил там по детскому садику какой-то мужчина в форме в военной или что-то вроде того, он походил по территории – и больше ничего

Видимо, уже по привычке заодно преступники заминировали еще и Южный вокзал - там тоже ничего не нашли.

Виталий Паламарчук, замначальника вокзала

В районе 7 часов вечера поступило сообщение на «102» о заминировании нескольких объектов города Харькова, в том числе и железнодорожного вокзала. Ну, естественно, у нас есть схема оповещения, схема реагирования на эти вопросы, со всех залов были эвакуированы пассажиры, ожидающие, был оцеплен периметр, в этом нам помогала погранслужба, таможенная служба, Холодногорское отделение полиции.

Проводить эвакуацию пришлось и в аэропорту «Харьков». Его также проверили специалисты со служебными собаками.

Александр Швец, работник аэропорта

Ну, тут собаки-нюхачи были, и все. Вынюхали, проверили - и все. Люди покидали зал, проверяли все на минирование, а потом все заходили обратно.

Кроме этого проверяли взрывотехники и одну станцию метро.

Всего им пришлось эвакуировать около 22 тысяч человек.

В Управлении Нацполиции уже квалифицировали это рекордное минирование как террористический акт, по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса - по санкции этой статьи телефонные террористы могут попасть за решетку на срок до 10 лет.

Агентство Телевидения Новости