«Стань моєю дружиною», - выпускники университета Воздушных Сил, во время торжественной церемонии сделали предложение своим возлюбленным

Кохана, я дякую долі, що я зустрів тебе на своєму життєвому шляху, я вже не представляю свого майбутнього життя без тебе, ти моє все, я дуже тебе кохаю. Я дякую, що ти моя дівчина і знаєш я так вирішив, що цей статус тобі більше не пасує. Стань моєю нареченою.

Предложение руки и сердца офицер Богдан Драчук сделал своей возлюбленной Наталье на глазах у сотен курсантов, которые сегодня получили звание лейтенантов на выпускном университета Воздушных Сил. Парень рассказывает, первую встречу с уже невестой в Парке Горького помнит так, словно она была вчера. Говорит, это была любовь с первого взгляда.

Богдан Драчук, выпускник ХНУВС им. Кожедуба

Тільки як зустрів її, вона з самого початку зі мною разом, з першого курсу. Наталя з самого Донецьку, коли я це дізнався вирішив взяти її під своє мужнє, чоловіче, офіцерське крило. І створити з нею сім'ю. вона найкраща дівчина у цьому білому світі.

Кольцо жених тщательно выбирал пару недель, и до последнего дня Наталья даже не догадывалась о сюрпризе.

Наталья Касяненко, невеста

Навіть не очікувала і навіть не знала, як себе поводити саме. От, це дуже приємно. Але ми так довго зустрічаємося, дуже кохаємо один одного. Але це було так, ну, дуже схвильовані ми були, навіть руки тряслися.

На торжественном выпуске кроме курсантов, награды получили еще и преподаватели университета, а памятные медали и денежные премии лейтенантам вручал министр обороны Украины Степан Полторак.

Степан Полторак, Министр Обороны Украины

Великі сподівання на молодих хлопців, які сьогодні завершили Харківський національний університет Повітряних Сил, ми їх чекаємо в Збройних силах. Відмінники всі отримали грошову допомогу премію 15 тисяч гривень, ну і наші випускники Ж. які сьогодні прийняли рішення , що треба створити сім’ю і це правильно отримали премію 10 тисяч гривень, кожну.

У полковника Константина Васюты - это уже юбилейный двадцатый выпуск, за все время Васюта лично подготовил более трех тысяч офицеров для Вооруженных сил Украины.

Константин Васюта, д.т.н., заст.нач. университета по учеб. роботе ХНУВС им. Ивана Кожедуба

Ми випустили випускників за високотехнологічним фахом - це у насамперед фахівці з авіоніки, з експлуатації і ремонту і застосування авіаційного озброєння, авіаційного обладнання літальних апаратів та вертольотів. Фахівців з експлуатації систем управління, автоматизованих систем управління, телекомунікаційних систем, кібернетичної безпеки, радіотехнічного забезпечення та фахівців зенітно-ракетних військ.

С площади Свободы уже офицерами вышли 394 выпускника университета.

Агентство Телевидения Новости