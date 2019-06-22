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Во Львовской области молния попала в остановку: три человека погибли, два - пострадали

Во Львовской области молния попала в остановку: три человека погибли, два - пострадали

Вечером 21 июня от удара молнии в селе Беньковцы Рогатинского района Ивано-Франковской области погибли три человека и два пострадали.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области, молния попала в остановку, где находились пять человек.

В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а две женщины были госпитализированы.

Трое погибших мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения) приехали из Львовской области приехали к родственникам.

Две женщины, получившие травмы - местные жительницы.

Одна из пострадавших рассказала, что стояла чуть дальше от других, и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда она поднялась, то мужчины признаков жизни уже не подавали.

Полицейские установили, что молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций.

По факту смерти открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Накануне сообщалось, что во Львовской области от удара молнии погибла 25-летняя женщина.

 

Агентство Телевидения Новости

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