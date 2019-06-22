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Возле консульства РФ прошел пикет в поддержку Грузии (видео)

Возле консульства РФ прошел пикет в поддержку Грузии (видео)

Возле консульства Российской Федерации в Харькове прошел пикет в поддержку Грузии из-за событий, происходящих в стране с 20 июня.

В акции приняли участие несколько десятков человек.

В руках люди держали украинские и грузинские флаги, а также плакаты с лозунгами: «Украина и Грузия – вместе!», «Руки прочь от Грузии и Украины!»

Митингующие исполнили гимны Украины и Грузии.

Соответствующее видео и фото опубликовали в соцсетях участники акции.

Охрану общественного порядка осуществляла полиция. 

Акция протеста прошла без каких-либо нарушений.

Напомним, в четверг, 20 июня,  вечером глава российской парламентской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов в ходе 26-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) занял кресло главы грузинского парламента в зале заседаний. 

Затем Гаврилов покинул здание под охраной и вместе с делегацией РФ срочно улетел из страны.

В результате в Тбилиси начались протесты, и протестующие ворвались на территорию парламента.


Агентство Телевидения Новости

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