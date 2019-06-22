Во время разгона полицией акции протеста в Тбилиси пострадал 31 журналист

Во время разгона полицией акции протеста в Грузии пострадал 31 сотрудник различных грузинских СМИ.

Об этом говорится в заявлении Хартии журналисткой этики Грузии, передает Грузия online.

В четверг во время масштабной антиправительственной акции МВД Грузии применило слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов, пытавшихся прорваться в парламент. К полуночи акцию на проспекте Руставели разгонять начал спецназ, были задействованы водометы.

В общей сложности на митинге пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

По информации Хартии, все пострадавшие журналисты были ранены резиновыми пулями. К примеру, в фотографа издания Civil.ge Гурама Мурадова выпустили 11 резиновых пуль, у журналистки телекомпании "Рустави 2" Тамар Багашвили был зафиксирован перелом плеча, и ей понадобилась операция. Член службы охраны "Рустави 2" Георгий Сулашвили потерял глаз, у него сломана челюсть и ему также понадобилась неотложная хирургическая операция.

Хартия перечислила имена всех пострадавших журналистов и потребовала расследования каждого из этих случаев.

Как сообщалось, 20 июня к зданию парламента Грузии вышли более 5 тысяч протестующих. Они требовали отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, председателя Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури и министра внутренних дел Георгия Гахария, а также выступили против российской оккупации.

Поводом для протестов стал визит в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом КПРФ Сергеем Гавриловым. Делегация приехала на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое проходило в стенах парламента. Гаврилов, который является президентом МАП, открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий - "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Гаврилов заявлял, что его облили водой и попытались отобрать документы. Под охраной российского депутата вывели из здания, и вскоре он и остальные российские делегаты улетели из Грузии.

Власти отказались выполнить требования протестующих, и участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Между демонстрантами и полицейскими начались схватки. Для разгона демонстрации полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. После первой попытки разгона протестующие вернулись к парламенту, столкновения с полицейскими продолжились на лестнице крыльца парламента. Ближе к ночи для разгона полиция применила водометы и свето-шумовые гранаты.

Агентство Телевидения Новости