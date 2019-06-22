На Салтовке горел пивной паб

Сегодня, 22 июня, в 9:55 спасателям поступило сообщение о пожаре в пивном пабе на ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-г / 142-г. Из сообщения стало известно о возгорании на втором этаже двухэтажного здания, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей на втором этаже в помещении кухни огонь охватил кухонную мебель и оборудование на площади около 10 кв.м., а также перевернулся на крышу, которая горела на такой же площади.

Посетителей в помещениях ресторана не было.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

В 10:28 спасатели локализовали пожар, в 11:19 – ликвидировали полностью.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют.

Агентство Телевидения Новости