Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч - впервые с мая 2018 года

Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – в ночь на субботу впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в $10 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные торгов 22 июня.

Так, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.00 по Киеву биткоин подорожал на 10,22% – до $10,7 тысяч.

Растут в цене и другие криптовалюты. Курс Ethereum поднялся почти на 8% – до $305, Bitcoin Cash подорожал на 5,6% – $2,1 тысяч.

Аналитики рынка отмечают, что поддержку стремительному росту биткоина оказывает информация о запуске виртуальной валюты от соцсети Facebook Libra. Само по себе наличие такого платежного средства как Libra может значительно укрепить криптоэкономику.

Напомним, на прошлой неделе курс биткоина поднялся выше отметки в $9 тысяч. Это произошло впервые с мая 2018 года.

Агентство Телевидения Новости