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Фермер незаконно пользовался землями стоимостью больше миллиона гривен

Фермер незаконно пользовался землями стоимостью больше миллиона гривен

Чугуевскиая прокуратура обратилась в хозяйственный суд с иском о возврате из незаконного аренды сельскохозяйственных земель стоимостью почти 1,7 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, территории площадью более 70 га, расположенные в Волчанском районе области, в 2014 году получил в аренду местный житель. Землю он арендовал, минуя процедуру торгов, якобы для создания фермерского хозяйства.

Однако, на данный момент арендатор уже имел в пользовании земли, которые получил бесплатно, и занимался фермерским деятельностью. Поэтому на новые площади он мог претендовать лишь при условии проведения аукциона.

 

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд иск о признании незаконными и отмене распоряжений органа исполнительной власти о выделении земель, признании недействительным договора аренды и возвращении земель государству.

 

Агентство Телевидения Новости

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