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В двух областях Украины люди остались без света из-за непогоды

В двух областях Украины люди остались без света из-за непогоды

В результате сильных дождей и ветра в ночь на 23 июня в двух областях Украины были обесточены 65 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, из-за осложнения погодных условий в Винницкой и Житомирской областях были обесточены 65 населенных пунктов. Без электроснабжения остались 12 населенных пунктов в Винницкой области и еще 53 - в Житомирской.

Кроме того, из-за непогоды в селе Майдан в Винницком районе были частично повреждены крыши 11 жилых домов и двух частных хозяйственных построек. Также сильный шквальный ветер повалил 3 дерева.

В результате непогоды никто не пострадал.

Агентство Телевидения Новости

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