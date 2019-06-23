Что больше всего экспортирует и импортирует Харьковская область: статистика

Как сообщили в ГУ статистики в Харьковской области, в регионе за четыре месяца текущего года - с января по апрель - экспорт товаров составил 390 миллионов долларов, а импорт - 535,1 млн. долларов.

Экспорт товаров в страны Европейского Союза составил 112,6 миллионов долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,6%. Его удельный вес в общем объеме экспорта товаров области составлял 28,9%.

Среди стран-партнеров больше экспортировались товары в Россию - 18,4% от общего объема, Египет - 9,6%, Японию - 5,5%, Польшу - 5,4%, Беларусь - 4,9%.

Основу товарной структуры экспорта составляли готовые пищевые продукты - 21,5%, машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование - 20,3%, продукты растительного происхождения - 14,5%.

Импорт товаров из стран ЕС составил 179, 4 миллионов долларов и увеличился по сравнению с 2018 годом на 3,8%. Доля стран ЕС в общем объеме импорта товаров составляла 33,5%.

Наибольшие импортные поставки товаров поступали из Китая - 20,6%, России - 14,7%, Германии - 6,6%, США - 5,3%, Италии - 4,9% и Польши - 4%.

Основными товарами, которые импортировались были машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование - 20%; полимерные материалы, пластмассы и изделия из них - 15,1%; продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности - 12,5%; средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства - 9,6%.

По информации облстата, по сравнению с прошлым годом экспорт уменьшился на 1%, импорт увеличился - на 2,5%. Отрицательное сальдо составило 145,1 млн. долларов.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 142 стран мира.

Агентство Телевидения Новости