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Из двух харьковских вузов эвакуируют людей: ищут взрывчатку

Из двух харьковских вузов эвакуируют людей: ищут взрывчатку

В Харькове полицейские проверяют информацию о заминировании двух вузов - на ул. Академии городского хозяйства, расположенной на ул. Маршала Бажанова, и ХНУРЭ на проспекте Науки.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки в данных учебных заведениях поступило в полицию 24 июня.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. 

Сейчас проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.

 

Агентство Телевидения Новости

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