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На водоемах Харьковщины за неделю погибли 6 человек - ГСЧС
С 18 по 24 июня на водных объектах Харьковщины было выявлено 6 погибших человек.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в Харькове произошло два таких случая, а в Двуречанском, Балаклейском, Чугуевском и Харьковском районах – по одному.
Сейчас по всем фактам проводятся следственные действия.
Обстоятельства и причины гибели людей устанавливаются.
Спасатели призывают население Харьковщины придерживаться правил безопасного поведения на воде.
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