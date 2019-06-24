Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:02
Просмотров: 65

На водоемах Харьковщины за неделю погибли 6 человек - ГСЧС

На водоемах Харьковщины за неделю погибли 6 человек - ГСЧС

С 18 по 24 июня на водных объектах Харьковщины было выявлено 6 погибших человек.

Как сообщили  в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в Харькове произошло два таких случая, а в Двуречанском, Балаклейском, Чугуевском и Харьковском районах – по одному.

Сейчас по всем фактам проводятся следственные действия.

Обстоятельства и причины гибели людей устанавливаются.

Спасатели призывают население Харьковщины придерживаться правил безопасного поведения на воде.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 