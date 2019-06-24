На водоемах Харьковщины за неделю погибли 6 человек - ГСЧС

С 18 по 24 июня на водных объектах Харьковщины было выявлено 6 погибших человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в Харькове произошло два таких случая, а в Двуречанском, Балаклейском, Чугуевском и Харьковском районах – по одному.

Сейчас по всем фактам проводятся следственные действия.

Обстоятельства и причины гибели людей устанавливаются.

Спасатели призывают население Харьковщины придерживаться правил безопасного поведения на воде.

Агентство Телевидения Новости