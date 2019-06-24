В Харькове будут судить полицейских, которые «зарабатывали» на подчиненных

Прокуратура утвердила обвинение трем полицейским, подозреваемым в организации схемы незаконного обогащения за счет подчиненных.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт в отношении трех сотрудников одного из отделов Управления превентивной деятельности ГУНП в области направлен в суд по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения по предварительному сговору группой лиц).

Как выяснилось в ходе следствия, коррупционную схему организовал 46-летний заместитель начальника отдела. К противоправной деятельности он привлек двух инспекторов, 31 и 44 лет.

Полицейские брали с работников подчиненных подразделений средства за фиктивное прохождение обязательных учебных занятий, беспрепятственную сдачу ежемесячных отчетов, зачетов знаний нормативной базы, в отдельных случаях - за решение вопросов непривлечения к дисциплинарной ответственности.

Деньги за такие «услуги» коллеги обвиняемых перечисляли на банковские карточки. Для конспирации правоохранители использовали счета, оформленные на родственников. Так, одна из карточек принадлежала отцу организатора, другая - жене 31-летнего инспектора. С них участники незаконной схемы снимали наличные.

Всего в течение декабря 2017 января 2018 им удалось «заработать» почти 120 тысяч гривен.

Если вина правоохранителей будет доказана в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости