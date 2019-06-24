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Под Харьковом мужчина угнал автомобиль односельчанина

Под Харьковом мужчина угнал автомобиль односельчанина

23 июня в 18:45 в полицию обратился 35-летний житель Чугуевского района. Мужчина сообщил об исчезновении его автомобиля «ВАЗ», который находился возле двора его дома.

Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители нашли автомобиль со следами, характерными для ДТП, и установили, что злоумышленником, причастным к угону авто, оказался ранее неоднократно судимый 39-летний житель Чугуевского района.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства. 

Поврежденный автомобиль вернули владельцу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Агентство Телевидения Новости

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