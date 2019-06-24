Полиция ищет взрывчатку еще в двух харьковских вузах

Сегодня, 24 июня, в Харькове ищут взрывчатку еще в двух вузах - на улице Алчевских и проспекте Науки.

Ранее сообщалось о том, что сегодня утром поступила информация о закладке взрывчатки в Харьковском национальном университете радиоэлектроники на проспекте Науки и в Университете городского хозяйства на улице Маршала Бажанова.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки в высших учебных заведениях на улице Алчевских и проспекте Науки поступили в полицию 24 июня.

Проверять информацию выехали сотрудники следственно-оперативных групп и взрывотехнического управления.

Сейчас из зданий вузов и их территории проводится эвакуация граждан, а также идет осмотр помещений и прилегающей территории.

Агентство Телевидения Новости