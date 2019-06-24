Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:15
Просмотров: 25

Полиция ищет взрывчатку еще в двух харьковских вузах

Полиция ищет взрывчатку еще в двух харьковских вузах

Сегодня, 24 июня, в Харькове ищут взрывчатку еще в двух вузах - на улице Алчевских и проспекте Науки.

Ранее сообщалось о том, что сегодня утром поступила информация о закладке взрывчатки в Харьковском национальном университете радиоэлектроники на проспекте Науки и в Университете городского хозяйства на улице Маршала Бажанова.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки в высших учебных заведениях на улице Алчевских и проспекте Науки поступили в полицию 24 июня.

Проверять информацию выехали сотрудники следственно-оперативных групп и взрывотехнического управления.

Сейчас из зданий вузов и их территории проводится эвакуация граждан, а также идет осмотр помещений и прилегающей территории.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 