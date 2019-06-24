Крупный бизнес Харьковщины увеличил уплату единого социального взноса

Крупные предприятия Харьковщины уплатили за пять месяцев 2019 года 2 млрд. 550 млн. грн. единого социального взноса.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, это на 392 млн. грн., или на 18,1% больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

В частности, в мае текущего года крупный бизнес уплатил 511 млн. грн. единого социального взноса.

Это на 62 млн. грн. (на 13,8%) превышает поступления мая прошлого года.

Также в налоговой напомнили, что согласно нормам ч. 11 ст. 9 Закона Украины от 08.07.2010 № 2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» единый взнос подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика.

При наличии у плательщика единого взноса одновременно с обязательствами по уплате ЕСВ обязательств по уплате налогов, других обязательных платежей, предусмотренных законом, или обязательств перед другими кредиторами, обязательства по уплате ЕСВ выполняются в первую очередь и имеют приоритет перед всеми другими обязательствами, кроме обязательств по выплате заработной платы (дохода).

Агентство Телевидения Новости