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На арсенале в Казахстане произошли взрывы боеприпасов
В Казахстане на военном арсенале рядом с городом Арысь произошло возгорание, повлекшее за собой взрывы части боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны Казахстана в понедельник, 24 июня.
"На одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, что повлекло разрывы части боеприпасов", – говорится в сообщении.
На данный момент сообщений о жертвах и пострадавших нет.
Руководство Минобороны направило к месту происшествия специально созданную комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.
Местные СМИ сообщают, что из Арыси эвакуируют жителей.
Сейчас на месте ведутся пожарные работы.
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