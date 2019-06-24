По парку с детьми за рулем автомобиля ездила 14-летняя девочка: родителей накажут штрафом
На днях по улицам харьковского поселка Жихорь за рулем автомобиля ездила несовершеннолетняя девочка.
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы и опубликовали соответствующее видео с места инцидента.
По их словам, в субботу, 22 июня, по пешеходной зоне парка на улице Тернопольской в поселке Жихорь, где на дорожках было много детей и других прохожих, за рулем автомобиля BMW с номерами Луганского региона ездила девочка, которой, по данным очевидцев, около 15 лет, а в салоне при этом находились дети в возрасте 10-15 лет.
«Ранее эта же машина носилась по частному сектору. При попытке повернуть чуть не врезалась в забор. Увидев данную ситуацию, решили подойти и поинтересоваться, что происходит», - пишет очевидец, - Дети, которые сидели в салоне автомобиля, разбежались, а девочка - жительница поселка, просила не вызывать полицию и предложила постараться аккуратно поехать домой, поскольку «папа её сильно наругает, он сам же её отправил забрать маму с работы».
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Однако полицию на место неравнодушные граждане все же вызвали.
Затем, по словам женщины-очевидца, к людям подбежал молодой человек, начал грубить и угрожать, пытался спровоцировать драку и забрать с собой несовершеннолетнюю виновницу происшествия до приезда полиции.
Как отметила свидетель, при общении с полицией мужчина начал представляться прохожим.
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«Друзья, знайте «героев» в лицо. Поскольку, гуляя в парке с детками, не дай Бог оказаться под колесами машины, которой управляли тоже дети», - предупредила женщина в своем посте.
В патрульной полиции данный факт подтвердили.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 22 июня около 20 часов патрульные получили вызов на ул. Тернопольскую, 17, где, по сообщению граждан, водитель ВМW нарушала правила дорожного движения, а именно: ездила по пешеходным дорожкам парка.
Прибыв на место, полицейские обнаружили автомобиль ВМW, которым управляла 14-летняя девушка.
Патрульные вызвали на место отца девушки и составили на мужчину протокол по ч.3 ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей" (ч. 3 - совершение несовершеннолетними административного правонарушения).
В дальнейшем протокол передадут на рассмотрение суда.