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В саду Шевченко установили охлаждающие рамки

В саду Шевченко установили охлаждающие рамки

В харьковском саду Шевченко установили охлаждающие рамки.

«Вот такие рамки установили в саду Шевченко, которые немного освежают в жару», - сообщают пользователи соцсетей, опубликовав соответствующие фото.

Рамки обустроили на участке между ХНАТОБом и "Аллеей звезд".

По шлангу вода поступает в П-образную металлическую конструкцию и распыляется мелкими каплями на желающих немного охладиться.

По мнению харьковчан, которые комментируют фото, таких рамок по городу поставить нужно побольше.

В ближайшее время такие же устройства городские власти планируют установить на площади Конституции, возле Зеркальной струи и в парке имени Квитки-Основьяненко.

Агентство Телевидения Новости

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