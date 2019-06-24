Из-за сообщения о взрывчатке из харьковских вузов эвакуировали почти 5000 человек
Информация о заминировании харьковских вузов не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Напомним, сообщение о заминировании высших учебных заведений на проспекте Науки, улицы Маршала Бажанова и Алчевских поступило в полицию 24 июня.
На местах событий работали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
Специалисты взрывотехнического управления обследовали более 8000 кв. метров помещений и почти 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 4480 человек.
Никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили.
Сообщение зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.