Сегодня 16:39
Просмотров: 115
В Харькове разгорелся скандал из-за песни Газманова на выпускном в Академии Нацгвардии
В Харькове выпускники Академии Национальной гвардии станцевали со своими близкими под пропагандистскую песню российского певца Олега Газманова "Офицеры".
Видео, которое это подтверждает, появилось в Instagram жены одного из выпускников.
На это обратил внимание бывший лидер одесского отделения "Правого сектора", активист Сергей Стерненко.
По данным активиста, инцидент произошел в в / ч 3005.
"Если выпускники танцуют под эту песню, от кого они будут нас защищать во время русско-украинской войны?" - возмутился он.
Напомним, что Олег Газманов периодически выступает на оккупированных территориях , ему запрещен въезд в Украину.
Загрузка...