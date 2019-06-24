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В Харькове разгорелся скандал из-за песни Газманова на выпускном в Академии Нацгвардии

В Харькове разгорелся скандал из-за песни Газманова на выпускном в Академии Нацгвардии

В Харькове выпускники Академии Национальной гвардии станцевали со своими близкими под пропагандистскую песню российского певца Олега Газманова "Офицеры".

Видео, которое это подтверждает, появилось в Instagram жены одного из выпускников.

На это обратил внимание бывший лидер одесского отделения "Правого сектора", активист Сергей Стерненко.

По данным активиста, инцидент произошел в в / ч 3005.

"Если выпускники танцуют под эту песню, от кого они будут нас защищать во время русско-украинской войны?" - возмутился он.

Напомним, что Олег Газманов периодически выступает на оккупированных территориях , ему запрещен въезд в Украину.


Агентство Телевидения Новости

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