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Гранатометы и тротил: у жителя Харьковщины дома нашли арсенал оружия

Гранатометы и тротил: у жителя Харьковщины дома нашли арсенал оружия

Правоохранители Харьковской области провели обыски на территориях домовладений 46-летнего мужчины в Изюме. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ходе обысков правоохранители обнаружили 5 взрывателей к артиллерийским снарядам типа «М-12», корпус гранаты «Ф-1», взрыватель «УЗРГМ-2», две тротиловые шашки, более 100 патронов и два ручных противотанковых гранатомета. 

С какой целью он хранил по месту своего проживания оружие и боеприпасы, мужчина объяснить не смог. 

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. 

Информация внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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