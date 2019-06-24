Когда на Харьковщину придет похолодание: прогнозы синоптиков

Харьковчанка Галина вместе с семьей от жары спасается на природе. Женщина говорит, находиться в городе на выходных просто невозможно, ведь температура на солнце может достигать почти 40 градусов тепла.

Галина, харьковчанка

Предобморочное состояние постоянно, слабость, усталость. То есть кофе не выпьешь сильно, особо. Давление сразу у всех повышается. Причем, «и стар, и млад» у нас страдают. Дети устают, в обеденное время спать много, в жару, то есть. Хочется хорошего-хорошего, сильного дождя, но лето всё равно - это лето. Хочется, конечно, чтоб оно было солнечное, яркое. Но так раз в месяц, чтоб хорошо «пролил», хотелось бы

Горожане говорят, последние выходные, которые выдались крайне жаркими, пытались провести за городом. Среди излюбленных мест, где можно найти прохладу - леса и реки Харьковщины. Те же, кто не может выбраться на природу, спасаются большим количеством холодной воды, мороженым и кондиционерами.

Дарья, харьковчанка

Ходили на речку, купались, вот. А так, в основном, на пляже провели все эти дни, вот, или дома … или дома с кондиционером. Ну, у меня, когда жара, вообще, у меня с давлением начинается такое - голова кружится. В общем, я по жаре стараюсь не ходить сильно

Ирина, мать двоих детей

Кондиционер, напитки холодные и всё. Ну, этот, ну, ему сложнее пережить. Старший у нас, он еще в садике, ну, ему вообще нормально. Он нормально переносит жару

Между тем синоптики уже могут утешить тех, кто устал от жары. По их прогнозам, со вторника и до начала следующего месяца слишком теплая погода должна отступить.

Евгения Ляшенко, зав.сектором метеорологических прогнозов

Хочу сказать, у нас температуры идут выше нормы на 5-10 градусов. То есть вот такое вот идёт отклонение от климатической нормы. Вчера у нас температура в Харькове была - 34, по области - до 37-ми. Вот так. Ну, и еще сегодня сохраняется такой же жаркий день. Завтра уже будет температура несколько ниже - +27-+32, мы ожидаем, температура днём. Ночь будет очень тёплой - +17-+22, без существенных осадков

По прогнозам синоптиков, уже в среду 26 июня на Харьковщину зайдет прохладный воздух. Температура опустится до 23-28-ми градусов тепла, осадков не ожидается.

В четверг погода существенно не изменится. Днем - 23-28, ночью столбик термометра опустится до 14 градусов тепла.

В конце недели циклон над европейской территорией России принесет ветреную и дождливую погоду. Также существенно снизится и температура воздуха.

В пятницу синоптики днем ​​ожидают до 22-х градусов тепла, ночью столбик термометра покажет +10- +13, ветер северо-западный - 15-20 метров в секунду, возможны осадки.

Агентство Телевидения Новости