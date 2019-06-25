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На Салтовке ночью горели автомобили

На Салтовке ночью горели автомобили

25 июня в 1:10 спасателям поступило сообщение о пожаре во дворе жилой шестнадцатиэтажки № 236-а по ул. Дружбы народов в Харькове, там горел автомобиль ВАЗ-21115, 2006 года выпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей авто горело уже полностью. Также пламя перекинулось на рядом стоявший кроссовер «Mitsubishi Outlander». В нем загорелся моторный отсек.

С другой стороны стояла «Skoda Fabia», в которой от высокой температуры уже начал плавиться передний бампер.

Спасатели локализовали пожар в 01:35, ликвидировали - в 1:48.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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