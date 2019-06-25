Полицейскому, который в харьковском супермаркете убил посетителя, сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении работнику взвода охраны публичной безопасности Управления полиции охраны в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Бюро расследований.

Работника полиции подозревают в умышленном убийстве при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст. 118 Уголовного кодекса Украины), а также в превышении власти или служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий с применением насилия (ч. 2. ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 5 декабря 2018 года в ходе несения службы в супермаркете "Рост", полицейский использовал табельное оружие и смертельно ранил посетителя. Посетитель отказывался оплатить товар, поэтому его провели в подсобное помещение, чтобы вызвать наряд полиции.

В ходе конфликта, возникшего в подсобном помещении, посетитель нанес работнику полиции охраны несколько ударов ножом. После этого, на улице, куда выбежали оба участника конфликта, полицейский дважды выстрелил в сторону нападающего, который уже бежал. Один из выстрелов стал смертельным.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Агентство Телевидения Новости