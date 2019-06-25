Взрывы на арсенале в Казахстане: два человека погибли, более 160 пострадали

24 июня в результате взрывов боеприпасов на складах воинской части вблизи Арыси в Казахстане, предположительно спровоцированных пожаром, погибли, по данным МВД, два человека. МВД в распространенном 25 июня пресс-релизе сообщило, что два человека "погибли в результате ЧС".

"Мы можем подтвердить гибель двух человек. Один человек – гражданское лицо, который был жителем Арыси. Снаряд попал в автомобиль, он получил травмы, не совместимые с жизнью. Второй – военнослужащий контрактной службы Минобороны. Его тело было обнаружено недалеко от войсковой части в ходе поисковых работ", — сказал заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.

После взрывов боеприпасов в Арыси 165 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщила 25 июня местная служба "Радио Свобода".

76 человек направлены на амбулаторное лечение, 89 — госпитализированы в стационары. В реанимационных отделениях, по данным вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, находятся 15 пациентов.

Власти в понедельник днем объявили чрезвычайную ситуацию в регионе и сообщили об эвакуации людей из города с населением около 43 тысяч человек. По заявлениям властей, ситуация в Арыси остается опасной, поскольку взрывы могут происходить еще несколько дней.

Казахстанское МВД во вторник сообщило, что Арысь покинуло почти 42 тысяч жителей, из них 39 тысяч эвакуировались самостоятельно.





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