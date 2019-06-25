В Чугуеве микроавтобус сбил велосипедиста

Сегодня утром около 6-40 на трассе Киев-Харьков-Довжанский на въезде в Чугуев микроавтобус Renault (водителю 52 года) сбил велосипедиста.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 68-летний пострадавший был доставлен в больницу без сознания.

Предварительно установлено, что мужчина, управлявший велосипедом, изменил направление движения, намереваясь выехать на пешеходный переход. Водитель авто не успел отреагировать и затормозить.

Информация внесена в Журнал учета заявлений и сообщений. Обстоятельства устанавливаются.

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