В Украине изымают из обращения монеты мелких номиналов

Национальный банк Украины изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Смолий сообщил, что также из обращения постепенно будет изыматься монета номиналом 25 копеек, которая пока остается платежным средством.

Напомним, решение о введении в обращение монет номиналом 1, 2, а также 5 и 10 гривен было представлено Нацбанком в марте 2018 года.

В конце апреля 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны.

В январе 2019 года глава НБУ Яков Смолий сообщил о том, что Национальный банк в текущем году отчеканит по 100 млн штук монет номиналом 5 и 10 гривен.

Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени - пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении. То есть бумажные деньги достоинством 1, 2, 5 и 10 гривен будут в обращении параллельно с металлическими, до последней бумажной гривны.

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