В Харьковской области пропал подросток

Правоохранители разыскивают пропавшего Богдана Хоруженко, 2006 года рождения - жителя села Муравлинка Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 июня парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Парень имеет рост 160 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы и карие глаза.

Разыскиваемый был одет в черный спортивный костюм, черную футболку, обут в шлепки.

Известно, что ранее подросток неоднократно уходил из дома.

Правоохранители просят информацию о местонахождении разыскиваемого подростка сообщать в Нововодолажский отдел полиции ГУНП в Харьковской области по телефону (05740) 4-20-02 или 102, или любым другим удобным способом.

Агентство Телевидения Новости