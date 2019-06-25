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Подрыв банкомата на Алексеевке: ЧП квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса

Подрыв банкомата на Алексеевке: ЧП квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса

По факту подрыва банкомата правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям - по ч. 5 ст. 185 - "Кража", и по ч. 2 ст. 194 ККУ - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось, сегодня ночью на проспекте Победы, 70 в Харькове неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине. 

По заключению взрывотехников, внутри банкомата произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. 

Взрывом также повредило двери супермаркета.

По предваритльным данным, нанесенный ущерб директор магазина оценивает почти в 200 тысяч гривен.

Сумму ущерба, нанесенного банковскому учреждению, сейчас устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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