НБУ планирует ввести в обращение монету номиналом 5 гривен

Национальный банк Украины планирует в 2019 году ввести в обращение монету номиналом 5 гривен.

Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Центробанка Виктор Зайвенко.

"Монета номиналом 5 гривен запланирована к введению в 2019 году", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве сегодня, 25 июня.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Национальный банк Украины изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек и вводит в обращение 1-тысячную банкноту.

Банкноту нового номинала введут с 25 октября 2019 года.

Агентство Телевидения Новости