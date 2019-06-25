Новое значение ЧИСЛА «Пи»! Тест-драйв BMW M5 F90

После первой встречи с Mercedes-AMG E63 S в 17-м году я, конечно же, с нетерпением ждал теста новой BMW M5. И этот тест состоялся осенью прошлого года. И мне очень приятно, что и тот и другой проходили в Европе, где, как известно - с дорогами все в полном порядке. Но тогда у меня не было возможности сделать видеообзор. Сегодня я постараюсь восполнить этот пробел.

Нынешняя BMW пятой серии в кузове G30 стала существенно азартнее предшественницы F10 – это признаем и мы, и ряд других изданий. Но как изменился характер флагманской версии М5, которая с 80-х годов служит эталоном для спортивных седанов бизнес класса? Не станет ли полный привод – пусть и заклейменный литерой М – фактором непринятия М5 F90? Все эти вопросы зародились еще при первой встрече с новой BMW M5.

Никогда, говорили они, никогда мы не сделаем полноприводную «эмку». Это противоречит нашей идеологии, твердили инженеры BMW M GmbH. Настоящие М-модели могут быть только заднеприводными, уверяли они. Но вот передо мной новенькая BMW M5 с приводом на обе оси.

Было бы интересно испытать М5 в зимних условиях - тем более, что М xDrive этому способствует. Но пока постараемся найти отличия по работе подвески в Европе и у нас - хватит ли нашим дорогам «европейскости», чтобы «эМка» сохранила свое лицо.

Если вы не любите BMW M5, на то может быть только три причины. Первая – вы в принципе не автомобильный маньяк и едва сможете отличить Hyundai от Honda. Вторая – вы никогда не ездили на М5, хотя бы на пассажирском сидении. Ну и третья – вы консервативный представитель конфессий AMG или RS, поэтому боитесь сгореть в аду за богоотступничество и признать объективное/очевидное. Ведь, как ни крути, М5 – это действительно икона. Легенда. Образец. С 1985 года именно она задает планку для всех тех, кто выпускает спортивные седаны.

И речь в данном случае идет не о вездесущих нынче долях секунды в разгоне до «сотни» и километрах в час максимальной скорости. Поймите правильно – не то, чтобы я сейчас строил из себя крестного отца автомобилизма, но качественный спортивный автомобиль определяется совсем другими числами. Например, частотой пульса в минуту или количеством непроизвольных выкриков «уау!» на один поворот руля.

Кстати, отдельно сразу несколько слов о «Ланче»! Здесь он реализован очень удобно и относительно просто в отличие от того же Мерса. Достаточно дважды нажать на один из курков «M1» или «М2» чтобы перевести авто в боевой режим бешенного ускорения. И за время соизмеримое и созвучное с числом «Пи» можно катапультироваться до заветной сотни. Проверять не стану, т.к. этими замерами YouTube забит, да и нет у меня необходимости не доверять баварским специалистам. Я же лучше сосредоточусь на задаче поиска комфортного режима.

М5 великолепна. И так было всегда. Даже М5 F10, являясь, по сути, двухтонным здоровяком, ехала так, что мышцы ног охватывало обволакивающее чувство вялости и слабости, а ладони становились мокрыми, как во время первого свидания. Что уж говорить про атмосферную классику – про М5 Е60 со сладкоголосым V10, нестареющую М5 Е39, отточенную М5 Е34… Я был и остаюсь влюблен в этим машины.

Про спортсменов говорят, что их «родные стены греют», но если М5 – настоящий спортсмен, то ее город стесняет. По крайней мере, визуально. Распухшие колесные арки седана и его взгляд, полный томящейся силы, вызывают мягкий трепет даже в статике. Даже до включения «ангельских глазок». Даже с расстояния в несколько десятков метров.

В железобетонно-стекольных джунглях Харькова М5 смотрится благородно и сдержанно. Флагман подразделения М традиционно верен себе, несмотря на все эти пупочки с пирсингами в передних крыльях и широченную пасть переднего бампера. Но ему нужно больше воздуха, а потому выбираемся на оперативный простор и берем курс за город.

Пару лет назад Крис Харрис – некогда автор британского журнала evo, который сейчас является ведущим программы Top Gear – брал на тест юбилейную М5 30 Jahre предыдущего поколения, которую сравнил с Lexus GS F. И тогда Харрис признал, что, хотя в целом М5 производит отличное впечатление, все преимущества сводит на нет избыточная мощность на задней оси, которая особенно остро ощущается на мокрой и скользкой поверхности. Я уверен, что полный привод эту проблему полностью решил, а прежде чем продолжить ездовую часть обзора, давайте насладимся салоном М-ки.

Салон М5, который не сильно отличается от такового на «пятерке», действительно хорош, и я осудительно взгляну на любого, кто посмеет назвать его устаревшим. Он предельно удобен, функционален, все необходимые органы управления – от режимов шасси до микроклимата – находятся именно там, где и ожидаешь их найти. Гораздо проще перечислить те вещи, которые в салоне М5 напрягают, чем рассказать, что нравится. Претензий ровно три: красные кнопки запуска двигателя и программируемые курки М1/М2 на руле, которые, по-моему, выглядят чужеродными элементами в этом строгом интерьере. Может показаться, что цифровая панель приборов немного перегруженная информацией (хотя, если сравнивать ее с теми, что начали устанавливать в 8 серию, Х5 и Z4, ситуация выглядит не столь однозначной). Сиденья, как по мне, слишком кричат о спорте. Раньше на М5 стояли вполне себе солидные пуфики, а ковши тут, как и красные кнопки, выглядят кичливо. Хорошо, что на комфорте за рулем этот аспект нисколько не отражается – педантичные немцы все рассчитали и устроиться удобно за рулем можно за пару минут. А вырваться из цепких кожаных объятий без своего желания просто нереально.

На шоссе М5 прет с уверенностью бронепоезда и скоростью «Конкорда». Шасси и рулевое управление – в «Комфорте», DSC активирована, а полный привод – в своем самом полноприводном режиме. Где-то впереди довольно урчит V-образная «восьмерка». На М5 теперь можно ездить каждый день? При желании, конечно, и на предыдущих М5-ых это можно было делать, но это было сравнимо с прогулкой по центру города, когда у вас на поводке дрессированная собака под 100 килограммов: пока все будет хорошо – все будет хорошо, но в непредвиденной ситуации вы либо серьезно испугаетесь, либо даже травмируетесь. Теперь, похоже, это реальный автомобиль на «повседнев».

Рулевое управление М5 на трассе радует приятным весом (даже в «Комфорте») и адекватной реакцией на поворот руля. Полноуправляемое шасси тоже ведет себя отлично. А работа подвески и вовсе воспринимается избыточно комфортной как для такого автомобиля. Однозначно – перед нами самая мягкая и податливая М5 в истории.

Полностью отключать тягу на передней оси я не рискнул – все-таки приехали сюда не готовиться к Formula D, - но в «полусвободном» режиме М-ка раздает тягу аккурат так, чтобы не было срыва задней оси, и, в то же время, не ощущалась недостаточная поворачиваемость на входе в вираж. Похожим поведением обладают среднемоторные автомобили – только здесь нужно делать поправку на то, что F90 весит очень много. В идеальный пазл с полным приводом для «эМки» все сложилось только с выходом «пятерки» в кузове G30 построенной на платформе CLAR. Она получилась легче и у нее более жесткий кузов, так что даже с полным приводом новая М5 весит на 15 килограммов меньше прежней заднеприводной.

Отличия полного привода от гражданских «пятерок» – в софте и логике работы М-трансмиссии, а также в наличии активного М-дифференциала на задней оси. Он новый – с карбоновыми пластинами многодискового сцепления и заново спроектированным управляющим блоком, который теперь работает быстрее и позволяет намного точнее регулировать степень блокировки. М5 едет точно, прогнозируемо и… пугающе быстро. Понять пределы ее сцепления на обычной дороге очень тяжело – нужна гоночная трасса, где инерция внесет свои коррективы. Возможно, тогда задние шины начнут паниковать и отжигать. Но здесь М5 чувствует себя как рыба в воде. Всего режимов полного привода пять: два со включенной системой стабилизации (4WD и 4WD Sport) и три – с отключенной (4WD, 4WD Sport и 2WD).

BMW M5 – это, пожалуй, самый комфортабельный 600-сильный спортседан в мире. На обычных дорогах с хорошим покрытием «эмка» буквально парит над асфальтом, ничем не выдавая своего звериного нрава. Но при этом четко передавая на руль все трещинки полотна и даже дорожную разметку. Я не оговорился, сказав, что считаю нынешнюю «эМку» самой комфортной! Все в мире относительно. И думаю, нет необходимости сравнивать М5 и гражданскую 520i и это очевидно и понятно каждому. А в отношении предыдущих «эМ пятых» эта 100% комфортнее.

Независимо от того, какая дорога под колесами, дуэт двигателя и коробки передач работает так, что просто пальчики оближешь. В BMW решили заменить робот с двумя сцеплениями более консервативным «автоматом», и я не вижу в этом никакой проблемы или отступничества – самые быстрые серийные BMW, продающиеся под маркой Alpina, всегда шли либо с «механикой», либо с автоматической трансмиссией. Благо современные коробки передач ZF умеют переваривать огромный крутящий момент, так что никакой проблемы с надежностью быть не должно.

Что касается двигателя, то его поведение стало еще более линейным, чем у предшественника. Скучно и неинтересно? Как же! Только вдумайтесь – пиковые 750 Нм крутящего момента приходятся на диапазон от 1800 до 5600 об/мин. Тяги у М5 больше, чем воды в бассейне «Титаника».

Мотор и нов и нет одновременно… Это – очередной виток эволюции 4.4-литрового V8 от предыдущей М5. У него новые турбонагнетатели с двойными крыльчатками и перепускной клапан с электронным управлением, почти вдвое увеличенное давление впрыска топлива, которое довели до 350 бар.

Благодаря новому шасси ее сможет контролировать даже малоопытный водитель. Еще бы двигателю голос повыразительнее – все-таки сильны еще в голове воспоминания о невероятном реве V-образной «десятки» Е60. Но проблему F90, думаю, можно решить с помощью выпускной системы Akrapovic. Если, конечно, вы хотите сделать М-ку менее «повседневной».

Новая М5 стала проще для водителя, дружелюбнее, «всеяднее», но это по-прежнему «драйверский» автомобиль, который находится на почтительном расстоянии от «гражданской» пятой серии. Да, несмотря на огромное количество моделей, их иерархия по-прежнему выстроена очень четко. Типичный туристический спорт по-немецки. Блюдо, которое никогда не надоест.

Нынешняя М5 по-прежнему дарит реальный кайф независимо от того, какая дорога под колесами – было бы достаточно пространства, чтоб большая часть ее «лошадей» смогла вдоволь поскакать. А за тормоза переживать не стоит – они даже в базовом исполнении хороши, а опциональная карбон-керамика пригодится только завсегдатаям гоночных трасс. Максимальная скорость с опциональным пакетом M Driver's Package ограничена на цифре 305 километров в час – и то исключительно из-за покрышек.

М5 в 80-е появилась под предлогом «а что, если». Но эта формула сработала. Да, она не стала иконой стиля, но иконой драйва – однозначно. И остается ею по сей день.

BMW M5 F90

Двигатель V8, TwinPower Turbo, VALVETRONIC с полным переключением фаз газораспределения, синхронизацией распределительных валов с двойным VANOS, 4395 см³

Мощность 600 л.с. при 5600-6700 об/мин

Макс. момент 750 Нм при 1800-5600 об/мин

Трансмиссия Полный привод, 8-ступенчатый «автомат»

Подвеска Спереди - независимая, на двойных поперечных рычагах, сзади – многорычажная, стабилизатор поперечной устойчивости

Тормоза Дисковые, вентилируемы

Диски 20" спереди и сзади

Шины Pirelli PZero 275/35 R20 102Y спереди, Pirelli PZero 285/35 R20 104Y сзади

Масса 1855 кг (снаряженная)

Мощность/масса 324 л.с./тонну

0-100 км/ч 3.4 c

Макс. скорость 250 км/ч (305 км/ч – c пакетом M Driver’s Package)

Фото: Станислав Захаров





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