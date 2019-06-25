Из порта Керчи исчезли захваченные Россией украинские корабли

Украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу", захваченные ФСБ России у берегов оккупированного Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи, где они находились последние месяцы.

Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".

Украинские корабли переместили в неизвестном направлении.

25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал Россию в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

Этот срок истекает во вторник, 25 июня.

Россия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

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