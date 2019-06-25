В Харькове презентовали банкноту номиналом в одну тысячу гривен

В Харькове презентовали банкноту в одну тысячу гривен. Купюра нового номинала должна появиться в обиходе уже этой осенью. На лицевой стороне тысячной банкноты находится портрет Владимира Вернадского. А на обратной - изображено здание Президиума Национальной академии наук, соучредителем и первым президентом которой и был сам Вернадский. Купюра выполнена преимущественно в голубом цвете. По размеру она также заметно отличается от других. Обращают внимание и на защитные элементы бумаги. Уверяют, что подделать банкноту невозможно из-за инновационных полиграфических элементов защиты.

Герман Богатырев, зам. дир. Департамента денежного обращения НБУ

У нижній частині банкноти вказано рік затвердження банкноти - 2019 рік. Це рік, до зразка якого відноситься ця банкнота. Далі надруковано 2 серійні номери - один вертикальний і один горизонтальний, серійні номери. Вертикальний номер, як ви бачите, надруковано змінним шрифтом, чорною фарбою

По словам заместителя директора Департамента денежного обращения НБУ Германа Богатырева, главная причина появления новой купюры - удобство для пользователей и экономическая целесообразность.

По таким же причинам осенью выйдут из обращения и некоторые монеты.

Сергей Холод, зам. главы НБУ

Перше, це монети, як вже було сказано, номіналом одна, дві та п’ять копійок перестануть бути платіжним засобом з 1-го жовтня та будуть виведені з обігу протягом 3-х наступних років. Також з обігу поступово буде вилучатися монета 25 копійок, яка поки залишається платіжним засобом

По словам представителей Национального банка, те, у кого в наличии остаются монеты номиналом в одну, две и пять копеек, смогут обменять их в отделениях банков Украины

Агентство Телевидения Новости